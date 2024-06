Il larinese Paolo Petrecca a Monza Visionaria con Falzone ed Enrico Rava

LARINO. Lo scorso 9 maggio, il giovane trombettista larinese Paolo Petrecca, è salito sul palco del Festival “Monza Visionaria”, insieme al suo maestro Giovanni Falzone ed Enrico Rava.

In comune hanno lo strumento: la tromba, con la variante del flicorno. Così è nata l’idea di un nuovo progetto per Giovanni Falzone: “Three generations featuring Enrico Rava”, tre generazioni in dialogo su partiture di Falzone e Rava stessi e sugli standard. Lì in mezzo anche una partitura speciale: “Il poeta del silenzio” che il musicista 50enne ha dedicato a Rava quando ha compiuto 80 anni

Tre trombe e una sezione ritmica giovanissima per l’evento-clou del festival.

Paolo Petrecca si è appassionato al jazz grazie agli iconici Miles Davis, Dizzy Gillespie e Clifford Brown e ha un debole per l’improvvisazione, il vulcanico Giovanni Falzone è un onnivoro esploratore di suoni ed esperienze musicali, legato da sincero affetto e profonda ammirazione (ricambiata) ad Enrico Rava, il più famoso jazzista italiano di sempre, al quale ha dedicato anche una ballad struggente, intitolata efficacemente “Il poeta del silenzio”.

«Il Giovane Talento, il Grande Maestro e il Nume Tutelare della tromba jazz»: un dialogo sonoro tra tre generazioni di musicisti che è anche un suggestivo passaggio di consegne. Così si legge nel sito del festival e nelle presentazioni degli artisti.

