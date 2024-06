Con Joe Bavota il mito di Elvis Presley approda alla Fruttagel

LARINO. Dopo il grande evento “Roma incontra il mondo” tenutosi dal 19 aprile e terminato il 1^ maggio, un evento dedicato agli Usa e alla loro cultura anche musicale dove primeggia la figura intramontabile di Elvis Presley interpretata dall’ormai noto sosia molisano Joe Bavota che, per l’occasione, ha cantato anche sei live al giorno-la prossima tappa sarà il 7 giugno prossimo presso lo stabilimento della Fruttagel, una realtà imprenditoriale ben avviata che celebrerà il 30esimo anniversario della sua attività.

Lo spettacolo si terrà nell’area concerto allestita per l’occasione dove Joe Bavota si esibirà per i dipendenti e le loro famiglie che giungeranno a Larino da ogni sede con pullman appositi organizzati dalla sede centrale dell’azienda a Ravenna. Joe dichiara di sentirsi particolarmente onorato di esser stato scelto per questo evento perché la Fruttagel è una realtà imprenditoriale in crescita che dà lavoro a tante famiglie nel basso Molise e per questo motivo ci tiene a ringraziare la direzione e l’ingegnere responsabile della sede di Larino, il dottor Pietro di Paolo. Il tour “Elvis is back” proseguirà con le tappe 7-8-14-15 settembre a Napoli, ma ci saranno concerti anche a Roma, Ostia antica, Parma, Ancona, Frosinone, Marina di Carrara, Viareggio, Abruzzo e Molise. La tournée per questo 2024 vede un gruppo di oltre 15 persone tra musicisti e collaboratori. Un ruolo importante sarà costituito dalla scenografia con scene enfatizzate dall’uscita del film Priscilla&Elvis, la loro love story raccontata anche attraverso i brani del King… Non mancheranno le Cadillac usate dal Re del Rock tra il 1969 ed il 1976, la limousine exclusive di oltre 9 metri, ormai una presenza assidua saranno gli amici motociclisti frentani per lo spettacolare ingresso in scena.

Come le automobili, anche gli abiti di scena provenienti dalle sartorie Usa ripropongono fedelmente la moda dell’epoca e lo stile di Elvis per immergersi totalmente nell’atmosfera americana nell’imminente stagione estiva all’insegna del rock&roll del mito fatto rivivere dall’indiscusso sosia italo-americano Joe Bavota!