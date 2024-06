Un concerto che resterà nella memoria di tutti: grande spettacolo coi Pooh all'Arena del Mare

Il concerto dei Pooh a Termoli

TERMOLI. La fila lunghissima iniziata ore prima, per raggiungere con la dovuta calma l'Arena del Mare 42° 15°, nella coordinata dove parallelo e meridiano s'incrociano, formando l'Ora di Termoli, per i quasi 5mila che hanno gremito la struttura allestita tra porto e Rio Vivo, a detta di chi ha assistito al concerto è valsa la pena. Non a caso il sold-out era stato pressoché immediato per poter vedere dal vivo uno dei complessi leggendari della musica leggera italiana, sicuramente tra i più longevi. I Pooh sono una pagina indelebile della storia dello spettacolo.

Ieri sera entusiasmo sulla costa per la data zero del tour “Amici X sempre Estate 2024”, che prenderà il via ufficialmente l’11 e il 12 giugno dalle Terme di Caracalla di Roma e che vedrà i Pooh protagonisti di oltre 20 date nelle location più belle d’Italia.





Un vero e proprio viaggio nella grande bellezza italiana attraverso la musica.

Rivissuta ancora una volta la storia dei Pooh attraverso i loro più grandi successi, da “Amici per sempre” a “Tanta voglia di lei”, da “Parsifal” (capolavoro della band uscito nel 2023 in una speciale versione per il 50° anniversario) a “Dammi solo un minuto”, solo per citarne alcuni.





Nati da un’idea di Valerio Negrini, in oltre 50 anni di carriera i Pooh hanno superato i 100 milioni di dischi venduti, hanno ottenuto un elenco spropositato di premi e riconoscimenti e si sono dimostrati dei veri “pionieri” per le rivoluzioni introdotte nei loro live, i temi trattati nei loro brani, l’uso della tecnologia moderna e la multimedialità e tanto ancora.





Nei commenti al primo lancio di ieri sera elogiata sia l'offerta musicale, perché i Pooh sono davvero popolari e viaggiano attraverso tante generazioni, sia per l'organizzazione.

Nelle foto, anche il dono delle immagini di Termoli curato da Stefano Leone.

Galleria fotografica