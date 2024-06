Cresce l'attesa per Achille Lauro a Termoli: “Sono entusiasta di tornare sul palco anche quest‘estate"

TERMOLI. Termoli Summer Festival, dopo il successo clamoroso dei Pooh di sabato 8 giugno, cresce l'attesa per il secondo concerto che sarà ospitato dall'Arena del Mare 15° 42°, sul viale marinai d'Italia, a Termoli, nello spazio compreso tra il porto turistico e la spiaggia di Rio Vivo.

A salire sul palco sarà Achille Lauro, che così commenta la tappa termolese del suo tour.

“Sono entusiasta di tornare sul palco anche quest‘estate con il RAVE BEFORE L’ILIADE, che sarà davvero sensazionale e che vedrà con me oltre la band l’immancabile special guest Boss Doms. È sempre un'esperienza unica suonare dal vivo, sentire l'energia del pubblico, emozionarlo, farlo cantare e quest’anno abbiamo deciso di farlo aprendoci ad una nuova dimensione, trasformando i live in un vero e proprio rave, con arrangiamenti più elettronici all’insegna dell’inclusività aperto a tuttǝ, artisti, ravers, freaks, famiglie e bambini. Sul palco porterò tutti i pezzi del mio repertorio, e sarà l’occasione perfetta per presentare live il mio ultimo brano.

Torno a suonare in Italia dopo un periodo negli Stati Uniti tra New York e Los Angeles, che mi ha lasciato una grandissima energia, per questo ho pensato a uno show completo, poliedrico, che rappresenti a pieno la mia evoluzione artistica e personale. Sarà un raduno di persone che vivono un’esperienza fuori dai binari, che toccherà numerose location e festival italiani fino a settembre in attesa dei due eventi unici e imperdibili “Ragazzo Madre - L’ILIADE” IL LIVE in autunno a Milano e Roma. Ci vediamo presto sotto palco!”