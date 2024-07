Antonello Cuomo canta Venditti alla festa dei santi Pietro e Paolo

TERMOLI. Momenti religiosi e ricreativi nella festa dei santi Pietro e Paolo, nel quartiere san Pietro a Termoli.

Dopo lo svolgimento delle funzioni religiose, con la veglia per la Pace, le sante messe e la solenne processione, domenica 30 giugno, si è svolto il concerto di Antonello Cuomo.

Antonello Cuomo all'anagrafe, napoletano verace e irpino d'adozione, è il sosia ufficiale di Antonello Venditti. E come il cantautore romano anche lui è nato 'sotto il segno dei pesci' e nella vita scrive musica e tiene spettacoli in giro per l'Italia.

La sua somiglianza nei tratti somatici e soprattutto, in quella vocale è veramente impressionante.

Tanti i presenti che hanno cantato i brani di Venditti, in una serata d'inizio estate davvero piacevole.

