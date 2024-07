Il carisma e la voce di Mahmood entusiasmano all'Arena del Mare

TERMOLI. Empatia col pubblico, coinvolgimento, voce straordinaria e capace di muoversi sul palco con grande efficacia, grande presenza scenica.

Il concerto di Mahmood, ieri sera all'Arena del Mare 42° 15° non ha tradito le attese, fondendo il programma del suo Summer Tour a quello del Termoli Summer Festival, che per la terza serata, dopo i Pooh e Achille Lauro, ha proposto il due volte vincitore di Sanremo.

Mahmood ha intervallato l'esecuzione dei suoi brani, riservando alla fine quelli più celebri, in un'ora e mezzo di grande spettacolo, con duetti con chi era in platea e rivolgendosi spesso loro, anche per leggere a più riprese i cartelli inneggianti che dallo stesso pubblico lo osannavano.

Due aree ricavate nello spazio sulla spiaggia di viale Marinai d'Italia, con folta presenza di giovani e giovanissimi, accorsi a vedere il loro idolo, per una serata davvero magica.

Personaggio davvero carismatico, Mahmood è sceso anche in mezzo alla gente per abbracciare un bambino, insomma, performer puro, che ha anche donato la prima in assoluto per la nuova hit, che non aveva mai cantato prima: "Ra ta ta", «storia di questi bambini e ragazzi che nascono e crescono senza genitori, in un ambiente di disagio e violenza: si tratta di una quotidianità fatta di abbandono e difficoltà, purtroppo sempre di triste attualità. La “bocca a mitraglia” rappresenta le parole sparate a raffica che diventano l’unica arma per difendersi da queste ingiustizie», così l'aveva presentata alla vigilia.

Divertimento e musica, tutti a cantare e a ballare con lui, che si è anche prestato a fare foto e selfie immancabili coi fan.

Galleria fotografica