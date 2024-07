In piazza Duomo il concerto dell'orchestra e cori "Punto di valore"

TERMOLI. Venerdì 12 luglio, alle ore 21,30, nello scenario incantevole di Piazza Duomo sulla scalinata della Cattedrale, andrà in scena il concerto estivo dell’associazione culturale Orchestra e coro Bambini, Ragazze e Donne Punto di Valore. L’evento è inserito nel cartellone estivo termolese.

L’associazione che da diversi anni opera sul territorio termolese e che, passo dopo passo, ha conquistato successi, affermazioni e titoli. Basti ricordare l’ultimo poco più di un mese fa, a Caramanico Terme dove, il coro ragazze e donna ha conquistato il concorso internazionale musicale “Barassi”, vincendo “contro” 700 concorrenti.

L’associazione darà sfoggio, venerdì 12 luglio, della loro qualità canora, e sarà diretta magistralmente, come sempre, dai maestri Gianluca De Lena e Basso Cannarsa, coadiuvati dal giovane e promettente ex allievo Giuseppe Mastromatteo.

Assieme a loro, nei loro cuori, nelle loro esibizioni, Alessandro Di Palma non manca mai. Lo immaginiamo essere il loro primo fan, che ad ogni esibizione è lì con loro a dare la carica.

Il repertorio che porteranno in scena singolarmente i bambini, le ragazze e le donne non ve lo sveliamo per non rovinarvi la sorpresa, ma vi possiamo assicurare che saranno brani classici, pop e anche rockeggianti, tutti pezzi che… venite a scoprirli in piazza Duomo venerdì 12 luglio!