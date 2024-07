"TeenAge Dream Party", dal "Mondo di Patty" Laura Esquivel al Sabbie Mobili

PETACCIATO. Si arricchisce ancora il programma del Sabbie Mobili Festival, in programma sulla spiaggia di Petacciato dal 9 all’11 agosto prossimi. Nella serata di apertura con il TeenAge Dream Party ci sarà infatti un ospite d’eccezione: Laura Esquivel, l’attrice, conduttrice televisiva e cantante argentina nota per aver interpretato il ruolo di Patty Castro nella fortunatissima serie tv ‘Il mondo di Patty” e il ruolo di Divina nel serial televisivo ‘Love Divina’. La Esquivel, che ha anche la cittadinanza italiana essendo la sua famiglia di origini italiane, nella sua carriera ha recitato in numerosi film, serie tv e spettacoli teatrali ed è stata protagonista di popolari trasmissioni televisive. Inoltre è molto attiva anche come cantante e ha inciso diversi dischi di successo. A Petacciato sarà la special guest dell’evento-festa per ballare e cantare le hit che hanno accompagnato chi, negli anni 2000, era bambino o adolescente. Un live show dedicato alle colonne sonore di High School Musical, Camp Rock, Hannah Montana e molti altri. TeenAge Dream in oltre 100 date è diventato un vero e proprio fenomeno: decine di migliaia di spettatori, virale sui social con oltre 120 milioni di visualizzazioni su Tik Tok e più di 140mila follower su Instagram.

Come è noto il programma del Sabbie Mobili Festival proseguirà poi il 10 agosto con l’attesissima performance di Tony Effe, autore della canzone tormentone dell’estate ‘Sesso e Samba’ (nella stessa serata anche The Night Skinny e Rrari Del Tacco) e infine l’11 agosto con la grande chiusura affidata a Fedez e a Sbam!, il collettivo dei dj del Jova Beach Party. I biglietti per le tre serate sono in prevendita su Ciaotickets e nei punti vendita autorizzati.