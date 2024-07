Chiusa la parentesi molisano-croata del Festival Janigro

MONTEMITRO. La parentesi molisano-croata, che ha illuminato le serate di Acquaviva Collecroce e (ieri) Montemitro, è stata ricca di significati musicali e storici. I ‘Solisti di Zagabria’ della celebre orchestra fondata da Antonio Janigro nel 1953, hanno visitato entrambi i comuni molisani a minoranza croata, incontrando i tanti cittadini che ancora parlano prevalentemente il na-našo, cioè il croato molisano. E’ stata un’esperienza di spessore umano e culturale da una parte e dall’altra, che ha cementato la vocazione internazionale del Festival musicale giunto alla quarta edizione.

La rassegna di musica e violoncello può adesso tornare nel suo teatro consueto e suggestivo: il complesso badiale di Santa Maria di Faifoli.

Domani, giovedì 11 luglio, l’abbazia montaganese ospiterà il concerto 'Aimez-vous Brahms’ ovvero ‘Le piace Brahms’ che propone la musica da camera di un trio composto da Amedeo Cicchese, campobassano, dal 2016 primo violoncello al Teatro Regio di Torino, Alessandro Deljavan al pianoforte e dall’astro nascente del clarinetto Matteo Mastromarino. Per Deljarvan è un gradito ritorno al Festival. Due anni fa si esibì a Faifoli con il Duo Janigro composto da Cicchese e Paolo Bonomini. Si annuncia un’altra serata di arte e cultura, di grande richiamo per i tanti che, come avviene in ogni concerto, assieperanno non solo le tre navate della chiesa ma anche il sagrato e tutta l’area paesaggistica di pregio a Faifoli, nella continua riscoperta del Maestro Antonio Janigro, di padre (Nicola) montaganese, molto legato al paese che si affaccia sulla valle del Biferno.

Venerdì 12 luglio, sempre a Faifoli, ma alle 19, è poi in programma il concerto con un’altra big della musica da camera mondiale ovvero Suyeon Kang, raffinata violinista che rinnoverà il sodalizio del Festival con la migliore Accademia per strumenti ad arco in Europa (la ‘Walter Stauffer’ di Cremona). Suyeon Kang è membro del leggendario Quartetto Belcea e del Trio Boccherini. Per il Festival ‘guiderà’ 4 giovani talenti selezionati dai Maestri della ‘Stauffer’, Salvatore Accardo e Bruno Giuranna, sulle note di due quintetti per archi di Mozart e Brahms.