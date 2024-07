"Non tornare mai": il debutto di Ariu

Non tornare mai

TERMOLI. Dall’esperienza nel coro delle ragazze dell’associazione “Punto di Valore”, nel ricordo del compianto maestro Alessandro Di Palma, al debutto nel mondo musicale con “Non tornare mai”. Da mezzanotte è uscito il brano di Ariu, all’anagrafe Arianna Zizzari, classe 2002, termolese doc.

Giovane cantautrice pop, cresce con la musica e il canto diventa la sua passione fin da subito insieme alla danza. Studia da autodidatta strumenti come pianoforte e ukulele e a scuola media impara anche a suonare la chitarra, entrando a far parte dell’orchestra della scuola. Nel 2019 inizia a scrivere le sue prime canzoni e a pubblicare sempre più cover sui social, facendo sentire la sua voce. Nel 2021 inizia a studiare canto dopo aver fatto parte per 4 anni di un coro femminile, appartenente ad un’associazione culturale, con il quale ha ottenuto ottimi risultati in svariate competizioni. Successivamente, nel 2022 inizia a lavorare a nuovi pezzi che canterà durante l’estate in apertura da vari artisti come i Gemelli DiVersi, Shade, Luigi Strangis e Alex Wyse. Vari concorsi, esibizioni, festival, il più recente è il “Premio Lunezia”, sezione nuove proposte. Spontanea, fresca, sentimentale, le sue canzoni parlano di storie, d’amore, di vita e la musica è la sua “migliore amica”. Sperimenta generi simili e molto differenti tra loro, ma per lei il bello della musica è anche questo, non seguire troppi schemi.

NON TORNARE MAI

“NON TORNARE MAI” nasce un paio di anni fa in un giorno qualunque, da un paio di melodie buttate giù in cameretta e un’idea di un amico. Linguaggio fresco, esplicito, parole che raccontano cose vissute e successe per davvero. Parla della consapevolezza di vivere una relazione tossica e di volersene liberare, aprire gli occhi e dire basta. Racconta di tutto ciò che si era disposti a fare pur di salvare un rapporto privo di amore. Parla di libertà, rivincita personale, nuovi inizi e capitoli chiusi. Liberarsi di qualcosa a cui ci si è tanto aggrappati è davvero complicato, ma grazie ad una canzone può esserlo meno. “E allora prendi e vai”.

NON TORNARE MAI è disponibile su tutte le piattaforme digitali (Spotify, Apple music, Youtube, Amazon music, Tidal ecc)

Instagram: @ariu___

Spotify: ariu

Youtube: ariu





