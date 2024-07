Radio Capital lancia il Termoli Jazz con la voce magica di Massimo Oldani

TERMOLI. La voce inconfondibile di Massimo Oldani, vero guru della black music italiana, ha lanciato ieri sera alle 20 su Vibe il Termoli Jazz, che prende il via tra due settimane.

Anteprime su Radio Capital, una istituzione nel panorama radiofonico.

Ma le sorprese non sono finite: «E’ un’altra bomba, silenziosa, forse, ma anche no. Le onde sonore saranno meccanicamente emesse dalle sue corde vocali, ma generate dalla sua anima … cosa c’è di più soul della poesia? Devo anche rendere merito a Francesca Samsa Fiori di aver instillato nella mia “capsula di Petri” il virus del poetry slam, che è un “ceppo” della spoken word di uno dei miei artisti preferiti: Gil Scott Heron … The Revolution will not be televised».

Inoltre ci sarà il 26 luglio anche Sarda, il suo splendido disco è prodotto da Jacopo Incani, la sua ricerca e la sua personalità artistica fanno il resto. Quello che ascolterete sarà a dir poco sorprendente. La sua capacità di osmotizzare parole e musica è straordinaria. Fonemi e parole, percussioni ed elettronica, sentori mediterranei, influenze ancestrali e una vivacità compositiva unica ne fanno un concerto imperdibile, che sta portando nei più importanti festival italiani ed europei.