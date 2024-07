I giovani talenti del Festival Janigro e l'orchestra sinfonica del Molise in concerto

CAMPOBASSO. L'Orchestra Sinfonica del Molise OSM e i Giovani talenti del Festival Janigro , diretti da Andrea Azzi, saranno in scena domani, sabato 13 luglio alle ore 21 presso l'Auditorium Gil di Campobasso.

In programma il classicismo viennese di Haydn con la Sinfonia n. 49 in fa minore ed il Concerto per Violoncello ed Orchestra in re maggiore.

Il concerto, inserito nella programmazione della O.S.M., segna la chiusura dell'edizione 2024 del Festival Janigro.

Biglietti in vendita presso Fare Musica di Campobasso oggi 12 luglio e alla Gil la sera del concerto.