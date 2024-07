Girato anche tra Petacciato e Termoli il videoclip "Oggi il tuo respiro" di Luigi Farinaccio

TERMOLI. È fuori adesso il videoclip del brano "Oggi il tuo respiro" del cantautore Luigi Farinaccio, tratto dall'album "Sotto il mantello della luna".

Il video è stato girato in Molise presso: il Castello D’Evoli di Castropignano, il Parco dei Mulini nel borgo di Santa Maria del Molise e sul tratto costiero tra Petacciato e Termoli.

È proprio questo il connubio voluto da Luigi Farinaccio, quello di mettere in scena la musica come strumento di valorizzazione culturale e turistico del territorio.

La pubblicazione di opere, ambientate all’interno di scenari da favola, per riscoprire mete turistiche di grande impatto emotivo e respirare atmosfere suggestive! «La musica, in prospettiva geografica, può essere considerata anche una modalità per raccontare emozioni, mediante la connessione con il senso del luogo, dei paesaggi simbolici, spazi di vita e della memoria. Quando si parla di musica, si parla anche di performance per favorire la sensibilità nei confronti dell’ambiente, attraverso le metafore cromatiche, veicolando coscientemente sul processo di territorializzazione. Pertanto la musica diventa oggetto meritevole di attenzione da parte della geografia culturale, turistica, ma anche politica e urbana».

Il brano “Oggi il tuo respiro”, lancia un messaggio di speranza! I versi tratteggiano l’importanza della caduta, prima della rinascita. È essenziale toccare il fondo per affrontare e cambiare la propria vita, si percepisce la volontà di superare un momento difficile grazie alla necessità profonda di perseguire il proprio cammino, a prescindere da quello che la vita ci ha dato. La fine di un percorso non sarà altro che l’inizio di una nuova avventura …

Il videoclip è disponibile adesso sul canale YouTube di Luigi Farinaccio e si avvale della partecipazione della modella Naomi Cordone.

La regia è di Giuliano Ricella.