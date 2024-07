Gli echi di Brahms e Suyeon Kang: serate spettacolo al Festival Janigro

Gli echi di Brahms al Festival Janigro

CAMPOBASSO. Doppio appuntamento di livello assoluto al festival Janigro, ieri e giovedì scorso.

Nella serata dell'11 luglio, un concerto di qualità, godibile per tutti, non solo per gli appassionati di Johannes Brahms al cui genio era dedicato.





Nella frescura di Faifoli il Festival Janigro ha 'orchestrato' una nuova serata di musica da camera, protagonista il trio clarinetto, violoncello, pianoforte, composto da Matteo Mastromarino, Amedeo Cicchese e Alessandro Deljarvan. Tre le opere proposte dal repertorio del leggendario compositore tedesco: Sonata n.1 op. 78 per violino e pianoforte (arrangiamento per violoncello e pianoforte); Sonata op. 120 n. 2 per pianoforte e clarinetto; Trio op. 114 per clarinetto, violoncello, pianoforte. Il pubblico presente ha partecipato numeroso e attento, tributando un caloroso applauso al termine di ciascuna delle sonate e trio. In chiesa, ma anche fuori, diversi appassionati, musicisti e anche ascoltatori non esperti del genere hanno trascorso una serata di armonia e armonie.

Ieri sera, Suyeon Kang e i giovani talenti, grande concerto ieri sera al Festival Janigro.

Nella chiesa di Faifoli, la violinista del famoso Quartetto Belcea è stata accompagnata da due musicisti dell’Accademia Stauffer (Teresa Valenza e Alessio Lisato) e dai giovani della Masterclass ‘Janigro’

Per l'ultimo appuntamento del Festival Janigro nel ‘teatro’ iconico dell’abbazia di Santa Maria di Faifoli, è andato ieri sera in scena un concerto che ha abbinato la raffinatezza della fuoriclasse (Suyeon Kang) con il talento emergente dei giovani.

La violinista koreano-australiana, membro di quella straordinaria sintesi di espressività ed emozioni che è il quartetto Belcea, e fondatrice del Trio Boccherini, ha incantato il pubblico sulle note di Mozart e Brahms.

Ha guidato un quintetto inedito di giovani musicisti di comprovato talento come i violisti Teresa Valenza e Alessio Lisato dell'accademia Stauffer, entrambi selezionati dai Maestri Salvatore Accardo e Bruno Giuranna. Si è rinnovata dunque la collaborazione di prestigio del Festival con la storica Stauffer Center for Strings di Cremona, Accademia tra le più importanti al mondo per gli strumenti ad arco.

A completare il quintetto Roberta Lioy, violinista ospite, Tommaso Cavallo e Davide Moretti violoncellisti delle Masterclass del Festival, tutti davvero bravi e ben centrati su un’esibizione dolce e promettente, al calare del sole, in un'ambientazione speciale come quella di Faifoli.

Programma incardinato su Mozart: Quintetto n. 3 in do maggiore, Allegro (do maggiore), Minuetto e trio, Allegretto (do maggiore), Andante (fa maggiore), Allegro (do maggiore); e Brahms (Quintetto n. 2 in sol maggiore, Allegro non troppo, ma con brio (sol maggiore), Adagio (re minore), Un poco Allegretto (sol maggiore), Trio (sol maggiore), Vivace ma non troppo presto (sol maggiore).

Applausi e consensi al termine dell’esibizione, che era stata preceduta da un gradevole aperitivo sul sagrato della chiesa, nel delizioso scenario del complesso badiale e dalla presentazione di una pubblicazione prossima di stampa, a cura di Damir Janigro, figlio di Antonio Janigro.

L’autore, che è componente del Comitato artistico del Festival, ha parlato del libro già scritto, dedicato al padre, fornendo una preziosa, nuova occasione di riflessione intorno alla figura di Antonio e ai potenziali sviluppi della rassegna sostenuta dal Comune di Montagano (sempre presenti il sindaco Giuseppe Tullo, la vice sindaco Francesca Primiano e l'assessore Giuseppe Galuppo). Per chi ha partecipato, l’opportunità di approfondire la conoscenza di uno dei figli più illustri di un paese piccolo, che ha tuttavia dato tantissimo all’arte e alla cultura molisana, italiana e internazionale.

Il Festival Janigro prosegue questa sera con l’ultimo appuntamento in programma. Nell’auditorium ex Gil, presso la Fondazione Cultura della Regione Molise, si esibirà, diretta dal Maestro Andrea Azzi, l’Orchestra Sinfonica del Molise insieme con i giovani talenti della Masterclass del Festival Janigro. Appuntamento alle 21, in programma il classicismo viennese di Haydn con la Sinfonia n. 49 in fa minore ed il Concerto per Violoncello ed Orchestra in re maggiore.

Biglietti in vendita presso al palazzo Gil prima del concerto.

