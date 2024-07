La magia musicale di casa De André incanta tutti al Teatro Verde

Cristiano De André saluta il pubblico del Teatro Verde

TERMOLI. Uno spettacolo nel senso assoluto del termine, quello di Cristiano De André, che tra passato, presente e futuro, ha raccontato l'arte poetica in musica del mitico papà Faber, Fabrizio De André, ieri sera al Teatro Verde, nella data zero del suo tour.

Due ore e mezza di grande musica, coinvolgendo il pubblico accorso al Parco comunale, nonostante il caldo intenso e l'umidità della serata di sabato 13 luglio.

Un concerto apprezzatissimo, con la platea che ha cantato e ballato in piedi, offrendo una meritata standing ovation a Cristiano e alla sua band, all'altezza del percorso musicale narrato.

All'esordio della serata, Cristiano De André ha voluto rappresentare l'anima dello spettacolo, che porterà in tour, partendo proprio da Termoli, avviando il canovaccio cantautorale della famiglia De André con alcuni brani in genovese, spazio alla sua capacità polistrumentista, chitarra, piano, violino, alternando brani suoi a quelli del papà Fabrizio e intervallandoli con interessanti aneddoti vissuti con lui. Repertorio vastissimo, con Bocca di Rosa, La canzone del padre, La canzone di Marinella, che il pubblico conosce a menadito, quindi un medley con "Andrea", "La cattiva strada" e "Un giudice", fino al "Testamento di Tito", "Fiume Sand Creek", Creuza de ma e il Pescatore.

Standing ovation davvero sincera da chi ha partecipato a un evento da ricordare.

IL PROGETTO

Questa estate Cristiano De André è in concerto in tutta Italia con “De André #DeAndré – Best Of Live Tour”, un omaggio al padre Fabrizio, a 25 anni dalla sua scomparsa, e alle sue canzoni impresse nella memoria collettiva e ancora estremamente attuali.

Il progetto “De André canta De André” si arricchisce così di un nuovo tassello, dopo il successo dei quattro album “De André canta De André – Vol. 1” (2009), “De André canta De André – Vol. 2” (2010) e “De André canta De André – Vol. 3” (2017) e “De André canta De André – Storia di un impiegato” (2023) e dopo vari tour sold out dedicati ognuno a una parte del repertorio di Fabrizio. Con “De André #DeAndré – Best Of Live Tour”, Cristiano De André, unico vero erede del patrimonio musicale deandreiano, porterà sul palco il meglio del repertorio finora affrontato, accompagnato dagli insperabili musicisti Osvaldo di Dio alle chitarre e Davide Pezzin al basso.

Alle tastiere torna Luciano Luisi, che arrangiò i primi due volumi, e alla batteria arriva Ivano Zanotti. Cristiano stesso, non solo cantautore ma abile polistrumentista, suonerà la chitarra acustica e classica, il bouzouky, il pianoforte e il violino, accompagnando lo spettatore in un percorso che affronta la grande opera di Fabrizio.

Galleria fotografica