Festa di Sant'Anna a Campomarino Lido con la Canta Napoli Band

CAMPOMARINO LIDO. Campomarino Lido in Festa con Micky Sepalone, Angela Piaf e Canta Napoli Band.

Venerdì 26 Luglio a Campomarino Lido si terranno i Festeggiamenti in onore di Sant'Anna. Dopo i consueti appuntamenti religiosi, alle ore 22 è previsto il Concerto di Micky Sepalone, Angela Piaf e Canta Napoli Band, in Piazza Falcone. L'ingresso è gratuito.

Oltre trenta concerti estivi vedono ancora protagonisti gli artisti Micky Sepalone e Angela Piaf, che con la loro Canta Napoli Band festeggiano le 17 stagioni insieme. Una vera e propria consacrazione della Band che continua a mietere successi anche nella Città di Napoli, per il quarto anno consecutivo.

Infatti Micky e Angela, insieme ai loro musicisti, saranno al Maschio Angioino Sabato 31 Agosto. Ma prima di questa data saranno in tante altre località.

I musicisti della band meritano la citazione singola: Francesco Genovese alla batteria, Luciano Pannese al basso, Luciano Parisano alla chitarra elettrica, Guido Paolo Longo al pianoforte, tastiere e fisarmonica, Giuseppe Fabrizio al pianoforte e tastiere.

Micky Sepalone e Angela Piaf nutrono un amore profondo per la canzone napoletana classica e, insieme alla loro band, ripropongono le celebri canzoni di questa tradizione in chiave moderna, contaminandole con generi musicali diversi, partendo dall’omaggio a Renato Carosone, Maestro e precursore di questa contaminazione.

Al centro del progetto c'è l'idea di creare un ponte tra la tradizione della musica napoletana e le sonorità contemporanee. I brani classici vengono riarrangiati con un tocco moderno, incorporando elementi di generi come il pop, il rock, il jazz e la world music. Questo approccio eclettico permette di avvicinare la musica napoletana a un pubblico più ampio, senza snaturarne l'essenza e la bellezza.

"La forza di Canta Napoli 2.0 risiede nella sua capacità di abbracciare vari stili musicali, creando un sound fresco e innovativo che avvicina la musica napoletana classica a un pubblico più ampio. I brani, pur mantenendo la loro anima originaria, vengono reinterpretati con arrangiamenti moderni ed energici, che regalano nuova vita a melodie senza tempo" sostiene Sepalone.

Canta Napoli 2.0 dimostra che la tradizione napoletana può essere sempre attuale e coinvolgente, grazie a un approccio creativo e innovativo che sa valorizzare il patrimonio musicale del passato senza rinunciare alla sperimentazione.

Si rivolge a tutti gli amanti della musica, indipendentemente dall'età o dai gusti musicali. La sua forza risiede nella capacità di unire tradizione e innovazione, creando un sound fresco e coinvolgente che celebra la bellezza della musica napoletana in tutte le sue sfaccettature. Attraverso la musica, Micky Sepalone e Angela Piaf raccontano storie, passioni e sentimenti, trasmettendo al pubblico emozioni uniche. I loro concerti sono l'occasione per immergersi nella cultura napoletana e per apprezzare la bellezza senza tempo della sua musica.

Canta Napoli 2.0 riscuote ovunque un grande successo di pubblico e critica, affermandosi come uno dei progetti musicali più interessanti e innovativi esistenti.

La band ha collezionato numerosi concerti in Italia, partecipando a prestigiose rassegne musicali, tra cui gli appuntamenti al Castel dell’Ovo e al Maschio Angioino di Napoli nel 2021-2022-2023-2024. L'ensemble è in continuo fermento creativo e ha in programma nuovi concerti, progetti discografici e collaborazioni con altri artisti. L'obiettivo è continuare a diffondere la musica napoletana nel mondo, conquistando nuovi fan e consolidando il successo ottenuto finora.