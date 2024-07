Tutto pronto, si apre il sipario del Termoli Jazz

TERMOLI. Sale la febbre per la decima edizione di Termoli Jazz, prestigioso festival organizzato dall’Associazione Culturale Jack, con Michele Macchiagodena nel ruolo di presidente e direttore artistico, e realizzato grazie al patrocinio e al contributo dell’Amministrazione Comunale di Termoli e della Regione Molise.

La venue sarà Piazza Duomo, ma i riflettori si accenderanno giovedì 25 luglio, alle 19:30, al ristorante Borgomastro – Borgo Antico con il Sunset Talks, un approfondimento sulla musica, sulla comunicazione musicale e sul valore del festival, nell’ottica di attrarre il turismo culturale, in presenza di vari ospiti. Alle 22:00, il primo ospite sarà Ashley Henry, cantante, pianista e tastierista di grande talento apprezzato in tutto il mondo, che sarà accompagnato da Fernandez Yves al basso e da Rodriguez Tiss alla batteria. Il repertorio sarà incentrato sulle sue composizioni originali frutto di un’ibridazione comprendente soprattutto jazz e hip hop. A seguire, alle 23:00, DJ set. La serata successiva, alle 21:30, sarà la volta di Kyoto, al secolo Roberta Russo (voce, synth e percussioni), che condividerà il palco con Toto Renzulli (synth). Un progetto trasversale, singolare, che fonde l’elettronica con la tradizione pugliese. Alle 22:15, toccherà a Francesca Fiori e al suo reading di poesie. Poetessa e performer, nonché vincitrice di svariati concorsi nazionali, trasporterà gli ascoltatori in una sorta di dimensione parallela declamando le sue opere. Al termine, alle 23:00, ecco Daniela Pes (voce, tastiere ed elettronica) insieme a Maru Barucco (voce, tastiere ed elettronica) e Maria Giulia Degli Amori (percussioni). Daniela Pes, attraverso la sua musica, darà vita a un habitat che, per osmosi, amalgama sentieri sonori ancestrali, contemporanei e avveniristici. In conclusione, sabato 27 luglio, ancora il Sunset Talk alle 19:30 presso il ristorante Borgomastro – Borgo Antico e, alle 22:00, il concerto di Daykoda (synth, tastiere ed elettronica) in Piazza Duomo con Riccardo Sala (sax e synth), Andrea Dominoni (basso) e Matteo D’Ignazi (batteria). I brani di Andrea Gamba, alias Daykoda, rappresentano un viaggio immersivo fra l’elettronica e il jazz sperimentale, che creano suggestioni sonore assai stimolanti. Ad impreziosire la decima edizione di Termoli Jazz, sempre più nella direzione di un’impronta moderna e di una mescolanza di diversi stili del jazz, ci sarà la presenza del noto conduttore radiofonico Massimo Oldani, voce di Radio Capital, che sarà protagonista di interviste e talk show, della brillante giornalista Anita Soukizy, anche collaboratrice per Musica Jazz, che racconterà il festival in tutte le sue sfaccettature e la rinnovata partnership con Disisradio, webradio tutta molisana che più che partner è parte integrante del festival. L’ingresso è gratuito per tutti gli eventi.