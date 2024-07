"Le Vibrazioni" a Campomarino, attesa per il concerto di Santa Cristina

CAMPOMARINO. Si chiude stasera il trittico di Santa Cristina, a Campomarino, con l'atteso concerto de "Le Vibrazioni", con Campomarino che sarà tappa del Summer Tour 2024 della band con Francesco Sarcina, dalle 21.30 in via Carlo Alberto Dalla Chiesa.

«Ancora oggi, dopo più di vent’anni, ogni volta è un po’ come fosse la prima… nuove sonorità e nuove idee, ma sempre la stessa passione e lo stesso sacro fuoco del rock’n’roll! Quell’energia che arriva potente sul palco, come se arrivasse direttamente da un altro pianeta… proprio come in questo live di qualche anno fa…», il messaggio social con cui è iniziata la nuova avventura.

Le Vibrazioni presentano uno spettacolo che racchiude venti anni di musica, dai loro primi brani, ai successi sanremesi, alle canzoni che hanno emozionato e fatto ballare tutti quanti.

Insieme a Francesco Sarcina, Stefano Verderi e Alessandro Deidda si aggiungeranno, sul palco, Roberto Dell' Era (Afterhours, The Winstons) al basso e Will Medini (Gianna Nannini, Ultimo, Elisa) alle tastiere e pianoforte.