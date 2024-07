Bagno di folla a Campomarino con "Le Vibrazioni", concerto si ferma per far ritrovare bimba smarrita

CAMPOMARINO. Il concerto di Santa Cristina non tradisce mai a Campomarino e anche ieri, per l'edizione 2024, il viale Carlo Alberto Dalla Chiesa, in paese, è stato gremito dalla folla accorsa per assistere alla performance de "Le Vibrazioni", che hanno offerto uno spettacolo davvero applaudito.

Grande coinvolgimento dal palco, con Francesco Sarcina e la sua band, in parte rinnovata, per dare vita al Summer Tour 2024, che dallo scorso mese di aprile ha riportato in auge il gruppo che nell'estate 2023 impazzò con Giulia e altri brani, riproposti ovviamente anche ieri sera, con la dedica speciale all'amica scomparsa, che fu ispiratrice dell'omonimo pezzo.

Grande suggestione nell'esecuzione di Dov'è, col pubblico ad accompagnare strofe e musica coi telefonini accesi, più un fuori programma che ha lasciato qualche momento di preoccupazione, una bimba si era persa e poi è stata ritrovata dal papà, ma Sarcina ha fermato il concerto fino a che il papà non avesse riabbracciato la piccola, insomma anche sensibilità notevole e questo è stato ulteriormente apprezzato.

Le Vibrazioni hanno presentato uno spettacolo che racchiude venti anni di musica, dai loro primi brani, ai successi sanremesi, alle canzoni che hanno emozionato e fatto ballare tutti quanti.

Insieme a Francesco Sarcina, Stefano Verderi e Alessandro Deidda si aggiungeranno, sul palco, Roberto Dell' Era (Afterhours, The Winstons) al basso e Will Medini (Gianna Nannini, Ultimo, Elisa) alle tastiere e pianoforte.

