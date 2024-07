Termoli Jazz: la decima edizione apre alla grande con Ashley Henry

TERMOLI. Il salotto buono, anzi ottimo, in piazza Duomo, per il debutto del Termoli Jazz, la rassegna che oggi compie 10 anni e che ha visto esibirsi ieri sera, Ashley Henry, cantante, pianista e tastierista di grande talento apprezzato in tutto il mondo, che sarà accompagnato da Fernandez Yves al basso e da Rodriguez Tiss alla batteria.

Una cornice meravigliosa e suggestiva, nel cuore del borgo antico, col festival che torna così all’antico a unire forma ospitale e sostanza musicale, con la cattedrale a lato palco.

Bellezze che si uniscono al Termoli Jazz, organizzato dall’Associazione Culturale Jack, con Michele Macchiagodena nel ruolo di presidente e direttore artistico, e realizzato grazie al patrocinio e al contributo dell’Amministrazione comunale di Termoli e della Regione Molise.

Interessante anche il prologo, denominato Sunset Talks, un approfondimento sulla musica, sulla comunicazione musicale e sul valore del festival, nell’ottica di attrarre il turismo culturale, in presenza di vari ospiti, ieri sera al Borgomastro la voce unica di Massimo Oldani, speaker e critico musicale, e la partecipazione di Giuseppe Nardone, segretario nazionale dell’Associazione italiana alberghi diffusi, oltre ovviamente a Michele Macchiagodena.

Ashley Henry, accompagnato da Fernandez Yves al basso e da Rodriguez Tiss alla batteria, ha eseguito un repertorio incentrato sulle sue composizioni originali, che sono frutto di un’ibridazione comprendente soprattutto jazz e hip hop. La serata si è poi conclusa con un Dj set.

Stasera si bissa, alle 21:30, sarà la volta di Kyoto, al secolo Roberta Russo (voce, synth e percussioni), che condividerà il palco con Toto Renzulli (synth). Un progetto trasversale, singolare, che fonde l’elettronica con la tradizione pugliese. Alle 22:15, toccherà a Francesca Fiori e al suo reading di poesie. Poetessa e performer, nonché vincitrice di svariati concorsi nazionali, trasporterà gli ascoltatori in una sorta di dimensione parallela declamando le sue opere. Al termine, alle 23, ecco Daniela Pes (voce, tastiere ed elettronica) insieme a Maru Barucco (voce, tastiere ed elettronica) e Maria Giulia Degli Amori (percussioni). Daniela Pes, attraverso la sua musica, darà vita a un habitat che, per osmosi, amalgama sentieri sonori ancestrali, contemporanei e avveniristici.

