Il "trionfo" di genere nel Termoli Jazz, i volti vincenti della cultura (non solo) musicale

TERMOLI. Giorni fa abbiamo dato notizia del premio “Gender Equality” assegnato da Midj in collaborazione con IJI e ItaliaJazz, al Termoli Jazz, perché il festival di piazza Duomo propone il palinsesto maggiormente rappresentativo in termini di parità di genere.

Ebbene, nella seconda serata del trittico 2024, la rassegna curata dall'associazione Culturale Jack- Jazz, Arts & Comedy Kingdom e dal direttore artistico Michele Macchiagodena ha mostrato proprio il volto dell’inclusione di genere.

Una piazza Duomo – gremita come un uovo - che si conferma una volta di più salotto buono della musica, capace di raccogliere appassionati e non solo, cultori del genere e chi ha voglia di trascorrere una serata caratterizzata da sonorità molto particolari.

Platea entusiasta per il programma poliedrico di venerdì 26 luglio, che ha visto salire sul palco Kyoto, al secolo Roberta Russo (voce, synth e percussioni), che condividerà il palco con Toto Renzulli (synth). Il suo è un progetto trasversale, singolare, che fonde l’elettronica con la tradizione pugliese.

C’è stato spazio anche per la cultura di genere diverso, tanto per estendere il concetto a cui prima accennavamo, perché Francesca Fiori ha offerto un reading di poesie. Poetessa e performer, nonché vincitrice di svariati concorsi nazionali, ha trasportato gli ascoltatori in una sorta di dimensione parallela declamando le sue opere.

L’ultimo step di questo ventaglio ricco di contaminazioni ed effervescenze, è stato animato da Daniela Pes (voce, tastiere ed elettronica) insieme a Maru Barucco (voce, tastiere ed elettronica) e Maria Giulia Degli Amori (percussioni). Daniela Pes, attraverso la sua musica, darà vita a un habitat che, per osmosi, amalgama sentieri sonori ancestrali, contemporanei e avveniristici.

Ricordiamo come, in conclusione, stasera, secondo appuntamento col Sunset Talk alle 19:30 presso il ristorante Borgomastro – Borgo Antico e, alle 22, il concerto di Daykoda (synth, tastiere ed elettronica) in Piazza Duomo con Riccardo Sala (sax e synth), Andrea Dominoni (basso) e Matteo D’Ignazi (batteria). I brani di Andrea Gamba, alias Daykoda, rappresentano un viaggio immersivo fra l’elettronica e il jazz sperimentale, che creano suggestioni sonore assai stimolanti.