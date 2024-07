"Musica sotto le stelle", a Montenero il concerto dei Meganoidi

MONTENERO DI BISACCIA. È fissato per lunedì 12 agosto l’ultimo appuntamento con “Musica sotto le stelle”, la rassegna estiva dedicata ai concerti e alla musica in tutte le sue declinazioni, con una particolare preferenza nei confronti della lirica e delle sonorità classiche.

L’evento in programma il 12 agosto, organizzato dal Comune di Montenero di Bisaccia, esce però decisamente dagli schemi anzidetti, per approdare a una band dalle iniziali influenze punk, mutate negli anni verso uno stile post-rock più lento e fluido: l’appuntamento è quindi con il concerto gratuito dei Meganoidi, che si esibiranno dal vivo in Piazza della Libertà alle ore 22.00.

A partire dalle ore 21.00 saliranno sul palco altri due artisti di talento: Ida Elena e Alessandro Liberini.

Vi aspettiamo!