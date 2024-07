Il palco si smonta in piazza Duomo, ma il Termoli Jazz guarda con fiducia al futuro

Termoli Jazz 2024: bilanci e prospettive dopo la 10^ edizione, intervista a Michele Macchiagodena

TERMOLI. Progetti musicali di caratura internazionale, la bellezza del borgo antico e anche serate climaticamente calde, certo, ma col meteo che accompagna. Tutti ingredienti che hanno determinato il successo indiscusso della decima edizione del Termoli Jazz, arricchita dal premio per la valorizzazione delle culture di genere.

Stamani, in piazza Duomo, a ormai 3 giorni dall'ultimo concerto, quello dei Daykoda, palco in corso di smontaggio e abbiamo approfittato dell'occasione per intervistare il direttore artistico, Michele Macchiagodena, parlando di presente (ormai storico) e soprattutto del futuro, per uno degli eventi più prestigiosi dell'estate termolese.