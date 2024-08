Pink Floyd Legend al Teatro Verde: l'energia pura del rock

TERMOLI. Entusiasmo e musica rock di prim’ordine nella serata di ieri al Teatro Verde, per una delle tribute band più apprezzate e attese, come i “Pink Floyd Legend”, capaci di far scatenare le centinaia e centinaia di spettatori accorsi al parco comunale “Girolamo La Penna”, per assistere a uno degli spettacoli più apprezzati dell’estate.

Dopo il grande successo riscosso al Teatro Romano di Verona, al Musart Festival di Firenze e a Rock in Roma (il grande festival della Capitale) il tour dei Pink Floyd Legend è approdato così per la prima volta a Termoli al Teatro Verde, con il concerto dedicato a The Dark Side of the Moon.

Oltre all'esecuzione integrale del capolavoro del 1973, i Legend hanno eseguito anche tutti i più grandi successi della band inglese, accompagnati dai video originali d'epoca proiettati sul grande schermo circolare e immersi nel nuovo disegno luci e laser.

La formazione italiana, riconosciuta da critica e pubblico come la migliore interprete dei capolavori dei Pink Floyd, era composta da Fabio Castaldi (voce e basso), Alessandro Errichetti (voce e chitarre), Simone Temporali (voce e tastiere), Paolo Angioi (chitarre, basso, voce) ed Emanuele Esposito (batteria), Giorgia Zaccagni, Claudia Marss e Daphne Nisi ai cori e Maurizio Leoni al sassofono solista.

La loro performance ha appassionato e coinvolto la platea, sull’onda di note e testi immortali.

I Pink Floyd Legend, solo negli ultimi quattro anni, con i loro spettacoli dedicati all’universo pinkfloydiano possono vantare oltre 130.000 spettatori.

Ogni tour - la cui produzione porta la firma di Gilda Petronelli di Menti Associate - è un evento: da quello di Atom Heart Mother con coro e orchestra a The Dark Side of the Moon - 50th Anniversary Tour, da Live at Pompeii con gli strumenti vintage originali dell'epoca al tour per i 40 anni di Animals (con la riproduzione della Battersea Power Station, realizzata con mapping 3d e proiettata su uno schermo di oltre 15 metri di larghezza per oltre 6 metri di altezza, con tanto di "vapori reali" che fuoriuscivano dalle 4 ciminiere bianche per tutta la durata del concerto), fino a SHINE Pink Floyd Moon, l’opera rock di Micha van Hoecke che li vede sul palco insieme a Raffaele Paganini e ai danzatori della Compagnia Daniele Cipriani.

Nel corso degli anni il gruppo ha ospitato sul palco molti collaboratori dei quattro Pink Floyd come Guy Pratt, Ron Geesin, Gary Wallis, Durga McBroom, Claudia Fontaine e Harry Waters con il quale si sono esibiti il 26 gennaio 2024, al Teatro Olimpico di Roma (durante la Pink Floyd Legend Week), per l’esecuzione integrale di The Final Cut, serata dedicata alla Celebrazione degli 80 anni dello Sbarco di Anzio dove perse la vita suo nonno Eric Fletcher Waters, padre di Roger.

