Fa tappa alle Isole Tremiti il Puglia Teatro Festival

ISOLE TREMITI. Fa tappa alle Isole Tremiti il Puglia Teatro Festival. Stasera, giovedì 1° agosto (ore 21.30, Montone di San Nicola) va in scena lo spettacolo "Capelli" con Luisa Casasanta e Arianna Battilana, vincitore del Premio Scintille 2024 e Premio Speciale della Giuria in Divenire.

Questo spettacolo fa parte della terza edizione del Puglia Teatro Festival che ha sede a Isole Tremiti e anche ad Alberobello, Castrignano del Capo/S. Maria di Leuca, Conversano, Gravina e Vieste.

Sei città di questa regione per un progetto comune che vuole offrire al pubblico residente e ai viaggiatori ospiti qui occasione di intrattenimento e cultura. L’ amministrazione delle Isole Tremiti insieme alla Pro Loco Isole Tremiti sta lavorando per creare le condizioni migliori per crescere, perché investire in cultura è il modo migliore di investire nel turismo.