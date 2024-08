"Pirata Litfiba Tribute" a Campomarino lido

BASSO MOLISE. Pirata Litfiba Tribute è la longeva tribute molisana in scena da più di 12 anni.

Formata da 5 elementi si esibiscono nel Molise come anche in Abruzzo fino in Puglia.

Assistere a un loro live significa ripercorrere la storia dei Litfiba e dei loro pezzi storici come El Diablo, Gioconda o Tex con scariche di pura energia e suoni ricercati.

La voce poderosa di Antonio, le chitarre di Primiano e Natan, il basso di Michele e la batteria di Toni fanno ballare e saltare durante tutto il loro show.

Per chi non volesse perdere il loro prossimo appuntamento, i Pirata saranno in scena il 3 agosto dalle ore 22:30 al Re Mida (Live Music Pub) a Campomarino lido in via Pirandello 35.