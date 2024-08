"Elvis is back", la rinnovata piazza Falcone del Lido si immerge nel mito

CAMPOMARINO. Sarà la rinnovata Piazza Falcone di Campomarino, al Lido, stasera, dalle 22, a ospitare l'evento che tutti attendono, ossia il concerto di Joe Bavota, cover-man di Elvis Presley per antonomasia, lui che dal basso Molise ha esportato "The Pelvis" ovunque. Una manifestazione organizzata dal comune di Campomarino, per la rassegna "Aestiva" 2024. "Nel cuore dei tuoi fans sarai sempre il ricordo più bello", il motto di Elvis is back tour 2024.

Da Larino a Campomarino, nel basso Molise pulsa il sentimento per una icona eterna come Elvis Presley, attraverso l’opera del suo cover-man per antonomasia, Joe Bavota, che archiviato il successo nell'evento celebrativo voluto allo stabilimento Fruttagel del 7 giugno scorso, ora intende catturare la platea della località turistica più a Sud del Molise.

«Esibirmi nel mio territorio significa molto per me, vivere le mie origini, tra i miei amici parenti e tutte le persone che mi vogliono bene. Ogni volta che mi esibisco in Molise nascono grandi emozioni. Ho fatto tanti concerti in Molise negli anni, posso dire con certezza che le persone, mi hanno donato e mostrato un grande affetto, e ricordato i tempi di quando ero ragazzo. Credo fermamente che ogni artista non debba mai e poi mai rinnegare le proprie origini e il passato, bello o brutto che sia, perché sono parte integrante della tua vita vissuta e passata e ti danno una identità.

Per me fissare obbiettivi è molto importante, do estrema attenzione a ciò che devo fare. Riportare Elvis Presley in vita non è facile, e non lo è stato, bisogna prepararsi con molta cura, non tralasciando neanche i minimi dettagli e mai nulla a caso. Ho un obbiettivo importantissimo ed e quello di recarmi il prima possibile negli Usa a Memphis, nel Tennessee, per andare a Graceland, a fare visita ad Elvis e alla famiglia, tenendo contro purtroppo anche della prematura scomparsa sia del nipote che della figlia Lisa Marie. Obbiettivamente parlando, Elvis ha portato tanta fortuna nella mia vita, e questo è innegabile, essendo stato anche riconosciuto come sosia ufficiale in Italia scelto dalla famiglia nel 2014 per un concerto al museo mondiale Presley organizzato a Taormina, in Sicilia».

Quella di Joe Bavota è un’equipe che si ingrandisce sempre di più, con uno staff di 15 collaboratori tra service, autisti, musicisti e collaboratori vari. La band è sempre seguita dai preziosi consigli del maestro e amico Salvatore Langiano alle tastiere; il ruolo di Priscilla Presley resta affidato, per il quinto anno consecutivo, a Monica Declame che, con suo fratello Paolo, restano anche sponsor ufficiali della tournée di Joe Bavota. Dei musicisti ricordiamo, oltre al già citato salvatore Langiano al piano, abbiamo Angelo Iatesta al sax; Francesco Russi alla tromba; Diego Zampacorta al basso; Giuseppe Candela alla Batteria; Maurizio Santamaria alla chitarra. La guida dei mezzi è affidata all’amico Umberto Rossi.