Cinema veicolo di emozioni e promozione del territorio: l'incontro con Rocco Papaleo

Incontro con Rocco Papaleo nel borgo antico di Termoli

TERMOLI. Pubblico, città e regione meravigliosi, per l'attore e regista Rocco Papaleo, che ieri sera ha tenuto banco in piazza Duomo e prim'ancora incontrando la stampa locale.





Ha voluto regalare sorrisi ed emozioni, lui che oggi, da 66enne perennemente giovane esporta in Molise e sulla costa adriatica l'esperienza e la carriera di chi ha saputo affermarsi partendo da un'altra piccola regione come la Lucania, fino a farne diventare un cult con "Basilicata Coast to Coast". Noi, personalmente, come abbiamo anche ricordato in una delle domande che gli abbiamo rivolto, lo seguiamo sin dai tempi di "Classe di ferro" e de "I Laureati", ma poi lo spessore artistico di Papaleo lo ha portato a diventare regista e a un successo maturato ovunque, come tv e teatro.





Il cinema è sempre più importante per raccontare storie e territori, da qui anche la stilettata lanciata prima della proiezione del film "Scordato", che ha caratterizzato la seconda serata dell'Alta Marea Festival, di cui è stato l'ospite più importante, quella dell'assenza di una Film Commissione, che possa valorizzare la regione attraverso la produzione e l'ospitalità di set cinematografici.

A latere del punto stampa, realizzato al Borgomastro, in cui Papaleo si è mostrato davvero disponibile coi fan, anche un momento istituzionale col vicesindaco Michele Barile.