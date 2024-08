"Il fuoco di Sant'Antonio": torna la compagnia teatrale arbereshe a Ururi

URURI. Dopo un periodo d’assenza, torna ad Ururi, in Piazza Santa Maria, l’appuntamento estivo con la commedia teatrale arbereshe. Ci si era lasciati il 6 agosto 2019, con la messa in scena di una commedia ispirata a “Natale a casa Cupiello”, una grossa sfida, quella di sceneggiare in arbereshe una grande opera di Eduardo. Lunedi 5 agosto, il gruppo diretto da Pietro Dilorenzo, porterà in scena “ZIARRI SEN ANDONIT”: il fuoco di sant’Antonio. Lo sceneggiatore ha preso spunto da una commedia portata in piazza dal caro Guido Tartaglione, circa venti anni fa, e da alcune esperienze sempre di carattere locale, per realizzare una commedia idonea a creare un momento di ritrovo, di condivisione ma soprattutto di buon umore, che tanto serve in questa fase storica. La commedia è ambientata nei giorni 12 e 13 giugno del 1956, ed il termine “fuoco di Sant’Antonio” rimanda all’usanza, ancora conservata da parte delle famiglie, di allestire dei falò in occasione della festa del Santo di Padova. Il tema della rappresentazione teatrale è incentrato su due famiglie che, pur condividendo il vicinato, sono di diversa estrazione sociale e che puntualmente si scontreranno e rincontreranno in maniera scoppiettante ed anche…rocambolesca, dovendo gestire un “fuoco”.

Questo copione, a differenza del passato, non sarà esclusivamente in arbereshe, ma ci sarà anche un’interprete originaria di Larino ed una di San Martino in Pensilis che reciteranno, ognuna, nel dialetto del paese d’origine per esasperare in qualche modo i rapporti tra gli arbereshe di Ururi ed i paesi confinanti. Troveranno spazio anche degli interpreti “non nativi” che rappresenteranno tutti quei “Letinj (la parola letinj significa forestiero) che si sono amabilmente integrati nel tessuto socio culturale di Ururi. Lo sceneggiatore, Pietro Dilorenzo, vuole così evidenziare la vera identità di Ururi, comunità aperta. Saliranno sul palco: Samanta Intrevado, Angelina Colangelo, Antonella Carpinone, Dea Di Lena, la giovanissima Carolina Meffe, Antonio Iannacci, Ivan Intrevado, Antonio Capasso, Giacinto Iannacci, Daniel Adrian; lo stesso “regista” Pietro Dilorenzo indosserà i panni di uno dei personaggi, proprio per condividere il palco con la squadra! A presentare la serata ci penserà Enrichetta Glave che non si limiterà ad una classica narrazione…ma offrirà anche un’amabile sorpresa.

La serata ha il patrocinio del Sindaco e dell’amministrazione comunale; il Parroco ha offerto la struttura parrocchiale dove per lunghi mesi si sono svolti gli incontri e le prove del gruppo; con la collaborazione della Proloco, di Rosanna Perugini per le scenografie, di Costantino Intrevado per il supporto fonico; delle parrucchiere locali: Nunzia, Tonia, Annalisa e Italia che hanno offerto l’acconciatura alle interpreti, fino alla Occhionero Costruzioni per la fornitura gratuita di mezzi e materiali. Senza dimenticare chi lavora dietro le quinte che spesso rimane fuori dalle luci: Rino; Vincenzo; Luigi e Mariarsaria. Insomma, un lavoro a 360°, non resta che attendere l’amato pubblico ururese e dei paesi limitrofi, lunedì 5 agosto, alle ore 21,30 in Piazza Santa Maria.