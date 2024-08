San Basso, il gran finale con Nina Zilli in concerto al porto

TERMOLI. I festeggiamenti in onore di San Basso, protettore di Termoli e di tutta la diocesi, proseguono oggi, lunedì 5 agosto, con il concerto al porto della cantante italiana Nina Zilli, alle ore 21:30.

Toccherà proprio alla cantante piacentina chiudere il programma dedicato al patrono della città.

Il suo stile musicale spazia tra il soul, il pop e il jazz, ed è nota per la sua voce potente e versatile. La sua carriera musicale ha inizio negli anni 2000, quando si esibisce come cantante in diversi locali e club, guadagnando esperienza e acquisendo notorietà a livello locale. Nel 2009 partecipa al Festival di Sanremo, un prestigioso evento musicale italiano, nella categoria "Nuove Proposte" con la canzone "L’uomo che amava le donne". Anche se non vince la competizione, il suo talento viene notato e apprezzato dal pubblico.

Nina Zilli è il nome d’arte di Maria Chiara Fraschetta, cantante, compositrice e musicista italiana. Ha un registro vocale da mezzosoprano e si ispira alle grandi voci nere, da Nina Simone, dalla quale ha preso in prestito il nome d’arte, a Otis Redding, Etta James e Amy e Amy Winehouse e a un po’ tutta la black music. Non disdegna però le sonorità rock e punk degli anni Settanta. Ha vissuto un paio d’anni negli Stati Uniti per approfondire le sue passioni musicali. Nel 2023 è diventata mamma di Anna Blue.

A tredici anni comincia a esibirsi come cantante. Studia al conservatorio canto lirico e tra i 10 e 15 anni vive a Killala (Irlanda). Debutta in televisione come veejay di MTV e poi nel ruolo di co-conduttrice al fianco di Red Ronnie dell’ultima edizione di Roxy Bar.

Nina Zilli ha pubblicato diversi album nel corso degli anni, tra cui "Sempre lontano" (2010), "L’amore è femmina" (2012), "Frasi & fumo" (2015) e "Modern Art" (2017). Nel corso della sua carriera, ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti per la sua musica e le sue esibizioni dal vivo.

Accanto a lei, questa sera, la sua superband di brothers: Nico Roccamo alla batteria, Orazio Nicoletti al basso, Riccardo di Paola alle tastiere, Stefano Brandoni alla chitarra, Pepe Ragonese alla tromba e Michele Monestiroli al sax

La Zilli sarà una delle protagoniste della prossima edizione di "Ballando sotto le stelle" di Milly Carlucci sulla rete ammiraglia della Rai.

Stasera la conclusione dei festeggiamenti di San Basso con il concerto di Nina Zilli e lo street food al porto.