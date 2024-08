Mario Biondi in concerto al Teatro Verde di Termoli

TERMOLI. Di ritorno dal successo del suo primo tour in Australia, che lo conferma tra gli artisti italiani più attivi e apprezzati all’estero, Mario Biondi ha omaggiato il grande cantautorato italiano pubblicando il 7 giugno l’EP “L’Oro”, ultimo atto del progetto “Crooning Undercover”. Oltre ai due brani “La donna cannone” di Francesco de Gregori, singolo in radio dal 7 giugno, ed “E tu come stai” di Claudio Baglioni, singolo che ha anticipato il progetto, l’EP contiene altri 2 grandi brani della canzone d’autore italiana, rivisitati con l’inconfondibile stile di Mario Biondi: “Pensiero Stupendo” (Patty Pravo) e “Sulla Terra io e lei” (Riccardo Cocciante).

Per quanto riguarda il live, con 10 imperdibili date estive in luoghi dal grande fascino artistico e culturale del nostro Paese, tra cui il concerto di domani, martedì 6 agosto alle 21:30, al Teatro Verde di Termoli per Adriatika Festival, e 12 concerti nei teatri che copriranno tutta la penisola tra novembre e dicembre, il progetto “Crooning Undercover” supererà il traguardo dei 100 concerti realizzati in Italia e altri 22 paesi nel mondo tra il 2023 e il 2024, confermando Mario Biondi come uno degli artisti italiani più apprezzati all’estero.

I biglietti per il concerto di Termoli sono disponibili sui circuiti TicketOne www.ticketone.it, Ciaotickets www.ciaotickets.com e prima del concerto, dalle 19:00, al botteghino del teatro.

Info: 085.9047726 www.besteventi.it