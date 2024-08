Nina Zilli conquista tutti con la sua voce, che spettacolo al concerto di San Basso

TERMOLI. Tredici anni di musica, un viaggio nel summer tour 2024 di Nina Zilla, che ha portato sul palco del porto di Termoli tutta la sua arte, dalla presenza scenica e i nove album, una voce inconfondibile e una proposta sempre originale.

Nella sua carriera anche escursioni televisive, ma il suo habitat naturale è il contatto col pubblico e per questo il commento che più la rappresenta è quello di chi afferma: «Uno dei più bei concerti a cui ho assistito semplicemente meraviglioso! Musicisti bravissimi e lei una voce pazzesca!» Per altri uno spettacolo ben oltre le aspettative.

Definire magica la serata di ieri sera a Termoli è doveroso oltre che corrispondente al vero. Un piazzale gremito, più di 2milaper persone, che hanno reso omaggio a Nina Zilli, la cantante piacentina che già quarantenne, si muove e balla con la freschezza di un’adolescente. E lei, ha ricambiato, trascinando il pubblico in un esilarante pathos collettivo. Ma, uno degli aspetti più convincenti è stato il vedere in tripudio più generazioni. Dal soul al pop al jazz, Nina Zilli trionfa con la sua voce brillante e vivace. Ottimi gli arrangiamenti e i musicisti della band. Anche lei amante della nostra città, riceve in dono la stampa del nostro San Basso dalle mani di Stefano Leone ora impegnato fuori regione e da moltissimi anni apprezzatissimo fotografo di star nazionali che riverbera i suoi scatti originalissimi.

Infine, un cameo, a divertirsi tra la folla accorsa al porto per il concerto di San Basso c’era anche Mario Biondi, che stasera arricchirà col suo talento e la sua voce rinomata l’estate termolese, al Teatro Verde.

Galleria fotografica