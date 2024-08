Un interprete d'eccezione, Mario Biondi entusiasma e coinvolge al Teatro Verde

TERMOLI. Due ore di spettacolo, dalle 22 a mezzanotte, quello offerto da Mario Biondi, interprete coinvolgente e raffinato, grazie a una voce unica nel panorama musicale, che gli ha permesso di esibirsi in quasi 100 concerti in appena un anno, incontrando il pubblico in 23 Paesi diversi nel mondo. Insomma, un artista dal calibro internazionale.

Una performance, quella realizzata ieri sera al Teatro Verde, per uno degli appuntamenti più attesi dell'estate termolese, alternando la propria proposta musicale a veri e propri omaggi, come "Prendila così" di Lucio Battisti, nell'ambito del tour "Crooning - Italian Summer Shows 2024".

Un momento davvero emozionante, il ricordo di Fred Bongusto, nel suo dialogo ricorrente con la platea, in cui la molisanità di Fred viene ridestata nell'esperienza che Biondi fece in Sicilia, da giovane, quando ebbe la possibilità di accompagnarlo e quando Mario si è affermato, lo stesso cantante molisano gli ha palesato tutta la sua stima. Altri hit leggendarie come "Donna Cannone" e il cameo di "Pensiero stupendo" con le note del pianoforte.

Del suo repertorio, spiccano "Love is a temple", "Rivederti" (sul palco a Sanremo nel 2018) e la immortale "This is what you are".

Una standing ovation a fine concerto, con tutta la sua band, ha salutato una serata davvero indimenticabile, nel suo ritorno al Teatro Verde dopo 11 anni (era il 14 agosto 2013), di rientro dal successo del suo primo tour in Australia, che lo conferma tra gli artisti italiani più attivi e apprezzati all’estero, Mario Biondi ha omaggiato il grande cantautorato italiano pubblicando il 7 giugno l’EP “L’Oro”, ultimo atto del progetto “Crooning Undercover”. Oltre ai due brani “La donna cannone” di Francesco de Gregori, singolo in radio dal 7 giugno, ed “E tu come stai” di Claudio Baglioni, singolo che ha anticipato il progetto, l’EP contiene altri 2 grandi brani della canzone d’autore italiana, rivisitati con l’inconfondibile stile di Mario Biondi: “Pensiero Stupendo” (Patty Pravo) e “Sulla Terra io e lei” (Riccardo Cocciante).

Galleria fotografica