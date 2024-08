Esplode la musica dei Queenmania al Teatro Verde

TERMOLI. La musica dei Queen è garanzia di successo, ancora di più quando una Tribute Band è come i Queenmania, che ieri sera hanno entusiasmato il pubblico del Teatro Verde, proposto dal gruppo Anteprima.

I Queenmania hanno reso omaggio ai Queen e a Freddie Mercury con un concerto rock che ha ripercorso la storia di uno dei pilastri della musica internazionale.

Sul palco Sonny Ensabella, frontman della tribute band fondata nel 2006, accompagnato da Amudi Safa (chitarra e voce), Luca Nicolasi (basso e voce) e Paolo Valli (batteria), per far rivivere al pubblico le hit che hanno segnato la storia non solo della band britannica, ma della musica mondiale, come “We will rock you”, “We are the Champions”, “Bohemian Rhapsody” e “Somebody to love”.

A rendere lo spettacolo ancora più emozionante i costumi, con un Sonny alias Freddie che non solo ha cantato, ma si è mosso da vero performer, proprio come sapeva fare il mitico Mercury.

Grande apprezzamento anche per i musicisti, con assoli applauditi dalla platea, che a ogni brano ha mostrato quanto lo spettacolo fosse gradito, ispirando Sonny anche a una incursione tra la gente, così come non si è risparmiato nei vocalizzi canori che erano il timbro artistico del leggendario frontman scomparso a soli 45 anni.

Cambi di scena e di costumi, persino acrobazie sul palco e il feeling assoluto con la band, tutti ingredienti per far rivivere al meglio il mito di uno dei gruppi che hanno segnato il rock e non solo. Un’ora e tre quarti di show ininterrotto, dalle 21.35 alle 23.20, per aggiungere un capitolo importante alla musica dei Queen e alla storia dei Queenmania.

Tutti brani super noti, qualche chicca da scoprire, che gli spettatori cantavano a memoria, una serata davvero gradevole, nell’ambito della rassegna Adriatika Festival, uno dei cartelloni più importanti dell’estate termolese, curata da Frentania Teatri.

