Sfilano le bellezze di Miss Italia in piazza Monumento e tripudio per la presenza di Ronn Moss

TERMOLI. Venti ragazze, cinque nella categoria mascotte e quindici concorrenti, sfilano dinanzi a una piazza Monumento particolarmente "calda" e non solo per il caldo di questa torrida estate.

Momenti di spettacolo, di grazie e bellezza, di arte e un ospite davvero speciale, hanno caratterizzato la prima finale regionale di Miss Italia, nella serata di ieri, secondo sabato d'agosto.

Regina Cosco e Andrea Nasillo i conduttori della manifestazione che ha come agente regionale dell'85esimo concorso l'avvocato Monica Mastrantonio.

Una giuria di quindici persone, di varia estrazione, compresi due della squadra di Termolionline, ma anche il sindaco Nico Balice e l'assessore all'Ambiente Silvana Ciciola, ha eletto le tre ragazze che hanno conquistato una fascia e si sono qualificate di diritto a Miss Molise: Nausica Marasca, Sophia Casolino e Veronica D'Angelo.

Oltre al defilé in body, che ha determinato i voti della giuria, tanti i momenti in cui le concorrenti hanno sfilato, indossando abiti di alcune boutique.

Esibizioni al sax e di danza, per poi giungere al momento atteso da tutti, sale sul palco Ronn Moss, l'attore reso celeberrimo dalla partecipazione lunga alla soap Beautiful, nel ruolo di Ridge.

Pubblico in delirio come ai vecchi tempi, ma anche tanti applausi anche al cantante Ronn, che ha eseguito tre brani, chitarra alla mano, tra cui un pezzo anche in italiano, lingua che ama e che sta apprendendo sempre di più, dividendosi tra Milano e Fasano. A lui anche graditi omaggi, con una cravatta realizzata appositamente dalle merlettaie di Isernia e una stampa del Castello Svevo e del borgo all'alba di Stefano Leone.

Tutti sul palco alla fine, per far indossare le fasce alle tre ragazze che hanno conquistato il podio per Miss Sorriso, Miss Cinema e Miss Framesi, nel tripudio generale e poi a caccia di selfi e autografi con Ronn Moss, la cui popolarità è davvero perenne, tanto che ha fatto la promessa di ritornare a Termoli, per un suo concerto.