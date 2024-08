Musica, moda e spettacolo in una vita da film: a tu per tu con Ronn Moss

L'intervista a Ronn Moss all'Exeo Garden

TERMOLI. Da Los Angeles brilla la stella di Ronn Moss, che dopo aver calamitato il pubblico televisivo del pianeta, nella celeberrima soap opera "Beautiful", in cui era Ridge Forrester, dal 1987 al 2012, per ben 25 anni (in Italia trasmessa fin dall'estate del 1990), ha affiancato alla carriera di attore quella di musicista e cantante e ieri sera ha dato un saggio della sua bravura in piazza Monumento, partecipando come ospite d'onore alla prima finale regionale di Miss Italia.

Grazie alla cortesia dell'agente molisana Monica Mastrantonio, al manager Tiziano Cavaliere e dell'Exeo Garden, col direttore Gianluca Polverigiani nella veste di interprete, abbiamo incontrato Ronn Moss prima della manifestazione, dialogando con la star statunitense che ama profondamente l'Italia, così come lui viene ancora oggi idolatrato dal pubblico.

Una chiacchierata che partendo dalla celebrità legata alle vicende di casa Forrester, lo ha visto approcciare il vero mondo della moda attraverso Valentino e Laura Biagiotti, spiccare il volo nella musica e abbracciare il Bel Paese, all'orizzonte almeno 5 progetti per lui, che guarda al futuro con entusiasmo.