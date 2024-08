"Stay Rock", i Sound Zero sono tornati e vincono il premio "miglior artista"

PORTOCANNONE. La storica band molisana “Sound zero” nata nel 2015 a Portocannone strappa la vittoria come “Miglior artista” per Radio Delta 1 alla prima edizione del “Trivent tone Music festival” e pubblicizzeranno il loro singolo in radio.

Il gruppo composto da Gioacchino (Joe) Occhionero alla voce, Dino Petrucci (il mistico) alla batteria e Michele Ianni alle tastiere, che ha da poco rinnovato la propria formazione con l’inserimento di Giacomo Crolla alla chitarra e Domenico Catenaro al basso e si dice soddisfatta della propria esibizione.

“Per noi è un punto di partenza, un bel risultato che premia i nostri sforzi di rimettere su una formazione e tornare a divertirci in quello che sappiamo fare meglio, ovvero suonare. Fino a due mesi fa eravamo vicini allo scioglimento oggi siamo più uniti forti di sempre e soprattutto sotto una luce nuova.” Queste le parole del frontman della band entusiasta del traguardo raggiunto. Ricordiamo che negli ultimi anni il gruppo tra i vari traguardi della c’è la vittoria ad “Arezzo Wave” in Molise lo scorso anno rappresentando la regione in finale nazionale, la finale di “IBAND” un talent su Mediaset e del “Roma Music festival” nel 2022, inoltre senza dimenticare “Sanremo rock” nel 2019 e tanto altro. Non ci resta che augurare un in bocca al lupo ai ragazzi e continuare a seguirli sui loro profili social perché certamente ne vedrete delle belle … #stayrock