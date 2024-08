"L'ultima luna": sulla scalinata del Folklore l'omaggio a Lucio Dalla

TERMOLI. Dopo il successo del 2023, in cui ad assistere ci fu un vero e proprio bagno di folla, a grande richiesta torna a Termoli L’ultima Luna, l’ormai consolidato sestetto capeggiato dal cantante e pianista molisano Vincenzo Limongi.

Il concerto del gruppo L’ultima Luna, organizzato dal Comune di Termoli, è annunciato per stasera, 12 agosto 2024, alle ore 22 e si terrà nella storica location della cittadina adriatica, presso la Scalinata del Folklore, dove lo sfondo della suggestiva Torretta Belvedere contribuirà alla scenografia dello spettacolo.

L’ultima Luna, lo ricordiamo, è un omaggio musicale tutto molisano al grande Lucio Dalla, ad opera del cantante e pianista Vincenzo Limongi, affiancato dal collega storico Cristiano Peschi, batterista e cantante molisano.

L’idea del progetto, non poco ambizioso, è quella di rievocare lo spirito del cantautore bolognese in tutta la sua poliedricità artistica, attraverso un racconto musicale originale, a tratti teatrale e improvvisato, ricco di aneddoti, che faccia emergere lo stile tipico del Dalla musicista, poeta e uomo in tutta la sua essenza. Un viaggio in divenire nella musica e nella poetica del cantautore bolognese, oltre che nel suo vivere quotidiano.

Ebbene, pare che L’ultima Luna sia sulla buona strada a riguardo e che il sogno di Vincenzo Limongi e i suoi compagni di viaggio nel voler omaggiare al meglio la musica del grande Lucio si stia pian piano concretizzando. Infatti, è ormai tradizione del gruppo aprire ogni estate la stagione con un concerto a San Domino, nelle Isole Tremiti: una sorta di rituale spirituale, essendo quello uno dei luoghi più evocativi e famigliari all’artista bolognese.

Infatti anche quest’anno il 15 giugno la band ha tenuto il suo annuale concerto a San Domino e tra il pubblico presente vi era un’amica storica di Lucio Dalla, Annalisa Lisci, neo sindaco delle Isole Tremiti. La prima cittadina, nel suo discorso al termine del concerto, ha voluto pubblicamente ringraziare Vincenzo Limongi in primis e tutta la band, per essere riusciti a farle rivivere lo spirito di Lucio, ricordando che proprio in quella stessa piazza si è esibito Lucio nel suo ultimo concerto alle Isole Tremiti: quindi un momento di estrema emozione e gioia per il primo cittadino, il pubblico e tutta la band.

Insomma, un bel viaggio musicale quello de L’ultima luna, una continua ricerca dell’essenza artistica più autentica di Lucio Dalla, un viaggio che grazie all’esperienza e alla sensibilità dei due fondatori, oltre che degli altri componenti del gruppo (quattro musicisti di consolidato livello) in questi mesi sta regalando grandi emozioni. E siamo certi che nel prossimo futuro il loro viaggio sarà sempre più emozionante.

Appuntamento quindi alle ore 22 presso la Scalinata del Folklore a Termoli.

L’ultima Luna è composta da:

Vincenzo Limongi - voce, pianoforte

Stefano Barbaresco - chitarra elettrica

Giorgio De Luca - tastiere, pianoforte

Guido Zanolini - basso elettrico

Cristiano Peschi - batteria, voce

Giovannino Giangiacomo – percussioni.