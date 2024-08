Agli Havana Moon il primo premio per la miglior canzone inedita

TRIVENTO. Gli Havana Moon vincono il primo premio per la miglior canzone inedita al Triven | Tone Festival.

La band molisana mette tutti d'accordo; un pubblico caloroso e una giuria d'eccezione, capitanata dall'attore/regista britannico John Linch.

Insieme a lui, volti noti della cultura molisana, in un tavolo di giurati ricco di professionalità ed esperienze, che hanno decretato il verdetto a favore della band che scrive ed esprime la propria musica in inglese, per stare al passo coi tempi senza dimenticare le proprie radici.

Un premio importante in vista dell’uscita del tanto atteso primo album.

La band:

Gianpiero Battista - vocals

Luis Manzo - guitar, vocals

Domenico Manzo - bass

Paolo Giarrusso - drums

