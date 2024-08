Stasera a Termoli si ride col teatro targato Jamme Bbelle

TERMOLI. Si terrà stasera, alle 21.30, al Teatro Verde di Termoli "I soldi non fanno la felicità - Specialmende quanne so' poche", un grande classico del teatro popolare molisano, una spassosa commedia che ha registrato sold out ovunque ed è considerata uno dei più grandi successi di Jamme Bbelle, il noto festival di teatro che ad autunno tornerà in Molise con la sua terza edizione.

Sul palco gli attori di 'Sceme sembe nuje', compagnia di Santa Croce di Magliano. Per info e prenotazioni 327.9566623.