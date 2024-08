Festival canoro a Petacciato: lo vince Salvatore Di Sirio

PETACCIATO. Grande successo per la prima edizione del Festival Canoro amatoriale 2.0. L'evento si è svolto a Petacciato in viale Pietravalle.

Un festival concorso per voci e band non professionisti. Inizialmente erano 12, poi una defezione all’ultimo momento li ha ridotti a 11.

I provetti cantanti che hanno partecipato: Luigi Villano, Antonio D’Amario, Martina Staniscia, Salvatore Di Sirio, Fabio D’Aloisio, Giorgio Villano, Claudio D’Amario, Angelo Di Pasquale, Rossana Di Lena, Luigi D’Alessandro, Adele Bianchini.

A vincere è stato il termolese Salvatore Di Sirio, con un successo dei Negroamaro, “Mentre tutto scorre”.

Per la giuria non è stato facile decretare il vincitore. Seconda classificata Adele Bianchini che ha interpretato un classico della musica internazionale “Hallelujah” di Leonard Cohen, al terzo posto Claudio D’Amario che ha cantato un successo dei Modà “La sua bellezza”.

Ma come sottolineato dagli organizzatori, tutti sono stati bravi e coraggiosi ad esibirsi. Ottimo il supporto musicale offerto dalla band In-canto. Insieme al patron del Festival Gabriele D’Amario alle tastiere e voce superlativo, c’erano Antonio Florio alla batteria e percussioni,Francesco Bussoli al Basso, Gianluca Micozzi alla chitarra e la voce splendida della cantante Ilaria Carlucci che ha fatto da alter ego, in alcune occasioni, al presentatore della serata Michele Trombetta, ma ha anche supportato come corista tutti i concorrenti. Nel mezzo del concorso è stato chiamato sul palco il sindaco Tonino Di Pardo che, su pressione del presentatore, si è trasformato per pochi minuti in cantante interpretando l’inno di Petacciato “Lu’ puzz Vallone".

Presente anche l’assessore alla Cultura e Spettacolo Lucia Marchesani e l’associazione Culturale Betavium vivere Petacciato.

A fine serata una certezza, mettersi all'opera per la prossima edizione.

