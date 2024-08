A Ferragosto sulla scalinata il festival "Skamoscio d'argento e Rocketta con brio"

TERMOLI. Ci siamo, cresce l'attesa per la riproposizione di uno spettacolo "giovane".

Un ritorno al futuro, per una delle manifestazioni che hanno caratterizzato la fine degli anni Novanta e i primi anni duemila, a Termoli, che conobbe la musica Ska, sulla Scalinata del Folklore e un concerto sulla spiaggia con Elio e le Storie tese, che fece storia. Torna a Ferragosto, dalle 21, la rassegna Skamoscio d'Argento e Rocketta con Brio, sempre sulla Skalinata del Folklore. Un ingresso libero, con la formula: Up to You, ovvero "Offerta libera"! «Ritenetevi liberi di darci un contributo in base a ciò che riteniate giusto offrire per una roba del genere. Confidiamo nella vostra generosità!», l'invito degli organizzatori. Gruppi coinvolti, in apertura, Rfc (sigla che sta per Ritieniti Fortemente Coinvolto), sono un gruppo musicale ska core italiano, attivo dal 2002.

Nati in provincia di Caserta, hanno all'attivo sette album in studio, legati allo Skamoscio perché nel 2003 fu loro prima data fuori regione. Collaborano tutt'oggi con gli Shandon, altro gruppo musicale ska core/punk rock fondato nel 1994 dal carissimo amico Olly Riva. Shandon che festeggiano in concomitanza dello Skamoscio i loro 30 anni di attività con i loro sette album pubblicati! «A seguire, potrete continuare a sfoggiare tutte le vostre abilità nel danzare, ad allietare la serata con il suo fantastico rock'n'roll il nostro vicino abruzzese DJ Cannonball Record Hop che ci farà compagnia fino alle 2 del mattino! Vi aspettiamo carichi, non potete mancare!»