Nell'estate termolese ritrova posto e successo il festival "Skamoscio d'argento"

TERMOLI. Organizzato work in progress e inserito negli eventi estivi a cartellone già stilato, la serata di Ferragosto ha fatto ritrovare al pubblico giovane di Termoli e non solo la musica Ska, con la rassegna Skamoscio d’argento e Rocketta con Brio, che dopo tanti anni è tornata ad animare la Scalinata del Folklore, dopo il debutto che avvenne nell’estate del 1999 e che portò fortuna agli Shandon, il gruppo milanese ormai sulla breccia da trent’anni.

Una rassegna che topo dopo 5 anni di stop, messo assieme in appena 7 giorni, e con profondi cambiamenti nello scenario musicale.

Scalinata gremita, con l’organizzatore, Alessandro Monaco, che aveva espresso riserve: «Non dico che ero spaventato, ma dopo anni di successi e riscontri più che positivi, il timore di trovarti con 10 persone davanti al palco, di cui alcuni curiosi ci sta! Ma per fortuna non è andata così, certo in molti avevano già preso impegni e non hanno potuto esserci, ma hanno in qualche modo fatto sentire il loro calore!

Ad ogni modo l’occasione era troppo ghiotta per non provarci, i fratellini Shandon compiono 30 anni; la rassegna e gli Rfc 25. Se poi consideriamo che per entrambi i gruppi il nostro palco ha segnato momenti importanti di lancio e opportunità di suonare nel Centro-Sud non era facile e scontato trovare opportunità per esibirsi!

Comunque è andato tutto per il meglio, ci siamo divertiti e tutto si è svolto nel divertimento generale ed è stato bellissimo rivedere certi volti e rivivere certe emozioni che sembravano sopite!»

Una capatina veloce l’abbiamo fatta anche noi, prima di scendere alla Cala Sveva per l’Incendio del Castello e abbiamo trovato un ambiente divertito e coinvolto.

«Il ghiaccio è stato rotto sul palco con la bande Rfc, i ragazzi di Caserta con la loro carica esplosiva hanno richiamato e fatto ballare i ragazzi che in un primo momento sembravano un po’ arrugginiti, ma è bastato loro poco per ritrovarsi, preparando il terreno agli Shandon, che hanno fatto rivivere l’entusiasmo di un tempo e ciliegina sulla torta il mitico dj Cannoball Record, abruzzese doc con il suo rock ‘n roll selezionatissimo!»

