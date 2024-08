Termoli Summer Park al via coi "Mega Beats - i Ricordi che non Ricordi"

TERMOLI. Parte stasera la due giorni, rigorosamente gratuita, della rassegna Termoli Summer Park, con "Mega Beats - i Ricordi che non Ricordi".

L'evento è patrocinato dal Comune di Termoli e dalla Regione Molise, con l'organizzazione a cura dell'agenzia "Eventi, arte e spettacolo".

In particolare, sabato i Mega Beats, con dj set, animazione, effetti speciali e gadget; domenica Roberto Ferrari con dj locali in apertura farà immergere tutti nell'atmosfera dell'ultima decade del ventesimo secolo.

Gli stand food & Beverage si aprono dalle 21.

Una formula vincente, che viene replicata per il terzo anno di fila e con la terza manifestazione diversa, per farvi divertire sempre con nuovi contenuti, unico denominatore comune il verde del parco comunale, come avvenne per il Summer Festival Rds del 2022 e il Termoli Summer Festival dello scorso anno, importante la chance di musicisti locali che si sapranno valorizzare, ma il piatto forte poi è affidato ai due protagonisti principali, i Mega Beats offrono uno spettacoli in sette parti, con series, cartoons, magicland, red carpet, sport e just dance.