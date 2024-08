"Sophisticated": Erika Petti al Caffè letterario di Ururi

URURI. Questa sera a Ururi presso il Caffè letterario alle ore 21.30 in concerto Erika Petti con "Sophisticated".

Sophisticated è un album omaggio alla grande composizione di Michel Legrand, Burt Bacharach e Duke Ellington, rispettivamente rappresentanti della grande composizione nel mondo del cinema hollywoodiano, della discografia pop e del jazz orchestrale.

Tracciando il profilo dei mitici anni '50 e '60, questo tributo coglie, oltretutto, l'occasione per presentare le poesie dei coniugi Bergmans (storici liristi di Legrand), la penna di Hal David (paroliere di Bacharach) e le grandi interpretazioni di Dionne Warwick, oltre che le tante anime di Duke Ellington.

Line Up:

Miriam Fornari al piano; Lorenzo Mancini al basso e contrabbasso;

Fabiano Giovannelli alla batteria; Coro:

Chiara Piccione, Katia Valente, Giulia Antonelli, Jacopo Bertini

Erika Petti nasce a Campobasso (Italia) nel 1990.

Inizia a 6 anni lo studio della chitarra classica, entrando poi a far parte della classe di chitarra classica presso il conservatorio Perosi di Campobasso e arrivando fino al 5^ anno del V. O.

Prosegue poi la sua attività nel mondo della musica come cantante avvicinandosi al Jazz. Ha alle spalle un'intensa attività live come cantante e chitarrista solista o al fianco di formazioni di diverso genere.

Nel frattempo consegue con massimo dei voti la laurea di I livello in Lettere e Beni Culturali presso l'Università degli Studi del Molise nel 2016.

Partecipa a numerosi Festival in Italia (Jazz in Campo, Jazz Idea, Le Vie del Barocco, Roma Jazz Festival, Festivoce, La Luna e i Calanchi, Adriatico Mediterraneo Festival, Casa del Jazz) sia in ambito Jazz che nell' ambito della World Music. Nel 2017 entra a far parte della classe di Canto Jazz presso il Conservatorio Santa Cecilia, conseguendo la laurea di I livello col massimo dei voti nel 2020 e la laurea di II livello col massimo dei voti nel 2023.

Ha collaborato col coro del Conservatorio Santa Cecilia per vari concerti (Duke Ellington's Sacred Concerts presso Auditorium Parco della Musica, Matthew Herbert's Brexit Concert presso Auditorium Parco della Musica). Continua a svolgere un'intensa attività live sul territorio italiano e collabora con vari studi di registrazione in qualità di corista e autrice di testi e musiche.

Nel 2023 pubblica Sophisticated (omaggio a M. Legrand, B. Bacharach, D. Ellington) per la Wow Records.

In arrivo nel 2024 il suo primo album di inediti che la vede autrice di testi e musiche.