Rinviata a martedì 20 agosto la finale regionale di Venere d'Italia a Ururi

URURI. Con le previsioni meteo che non permetterebbero di svolgere una serata spettacolo all'aperto, rinviata di un giorno la finale di Venere d'Italia Molise, a Ururi.

A darne l'annuncio è stato il responsabile regionale del concorso, Antonio Mustillo.

«In accordo con l'amministrazione comunale di Ururi, a causa del maltempo previsto in data 19 agosto, per garantire allo spettacolo la giusta location e la platea di pubblico che merita un appuntamento così importante, si è deciso di rinviare l'evento a martedì 20 agosto con stessi orari e stresso programma inizialmente previsti per il 19. Mi scuso per eventuali disagi dovuti al cambio di data ma abbiamo dovuto dare priorità alla riuscita dello spettacolo e rispettare chi investe nello stesso».