Termoli Moda: rinviata a martedì 20 agosto la serata in piazza Monumento

TERMOLI. La città di Termoli è pronta ad accogliere un evento imperdibile che unisce moda, arte e musica in un’unica serata speciale. Piazza Monumento si trasformerà in una passerella sotto le stelle per ospitare Termoli Moda, una sfilata di moda che promette di incantare il pubblico con eleganza e creatività. Originariamente previsto per questa sera, domenica 18 agosto 2024, è stato rinviato a dopodomani, martedì 20 agosto 2024 alle ore 21 a causa del maltempo. Realizzato con il patrocinio del Comune di Termoli e il sostegno di numerosi sponsor locali, e organizzato dalla Assoe20 presieduta da Camillo Del Romano, Termoli Moda sarà una celebrazione della bellezza e del talento, unendo sullo stesso palco griffe emergenti e affermate, oltre a una serie di performance artistiche di grande qualità.

Durante la sfilata, il pubblico avrà l’opportunità di ammirare le ultime collezioni di moda, con capi che spazieranno dallo stile classico a quello contemporaneo, il tutto arricchito da un'atmosfera unica grazie all’alternanza di esibizioni dal vivo che renderanno la serata ancora più speciale.

Gli artisti che si esibiranno durante l’evento sono nomi di spicco del panorama artistico locale e nazionale. Isam L.K., talentuoso beatboxer, stupirà il pubblico con una performance dal vivo che fonde ritmo e melodia, creando sonorità uniche solo con l’uso della sua voce. Christine Fegatilli, cantante dalla voce potente ed emozionante, incanterà con le sue interpretazioni di brani noti e originali, mentre Christian Cappellone, imitatore di cantanti, offrirà un viaggio musicale attraverso le voci dei grandi della musica italiana e internazionale. A completare l’atmosfera, Alex Di Rocco, sassofonista di grande talento, regalerà momenti di pura magia con le sue note avvolgenti.

Presenta la speaker di Sky Antonella Ciocca. Coreografie a cura di Valeria Carullo (Rds). Regia di Camillo del Romano. Ma le sorprese non finiscono qui: a fine serata, Termoli Moda si concluderà con un entusiasmante DJ set, che animerà Piazza Monumento e inviterà tutti i presenti a scatenarsi al ritmo della musica fino a tarda notte. L’evento è aperto al pubblico e rappresenta un’occasione unica per vivere una serata di moda e spettacolo in uno dei luoghi più suggestivi di Termoli. La combinazione di creatività, talento e atmosfera farà di Termoli Moda un appuntamento indimenticabile dell’estate termolese.