Il concerto dell'Avis: Pierdavide Carone interpreta Lucio Dalla al Teatro Verde

TERMOLI. Questa sera, l'Avis Termoli organizza il concerto diretto dal maestro Leonardo Quadrini che dirige l'orchestra internazionale della Campania.

Quest'anno l'ospite d'onore è Pierdavide Carone, l'ultimo allievo di Lucio Dalla che interpreterà il repertorio dell'indimenticabile cantante bolognese. Ci sarà anche la partecipazione di Maura Minicozzi, come guest star. L'evento, tradizionale dell'agosto termolese, ormai, a cura dell'Avis, è patrocinato dal Comune di Termoli e dal Ministero della Cultura.

Il concerto si terrà al Teatro Verde nel parco Comunale di Termoli con inizio alle ore 21 con ingresso gratuito.

Il legame tra Lucio Dalla e Piedavide Carone riporta alla mente l'ultima edizione del Festival di Sanremo alla quale il cantautore bolognese ha preso parte, pochi giorni prima della sua improvvisa dipartita.

Nel 2012, dal palco del Festival di Sanremo, il tempio della musica italiana, Lucio Dalla saluta per l’ultima volta il suo pubblico non come cantante, ma dirigendo l’orchestra sul brano Nanì, scritto insieme a Pierdavide Carone, ultimo di tanti giovani talenti che l’artista ha supportato e accompagnato sulla strada del successo.