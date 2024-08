La 17enne termolese Giorgia Milanese "incoronata" Venere Molise 2024

gio 22 agosto 2024

URURI. Si è svolta per il secondo anno consecutivo ad Ururi la finale molisana di Venere d’Italia, il concorso nazionale di bellezza che in Abruzzo e Molise è curato e magistralmente condotto dall’artista molisano Antonio Mustillo che tra un’uscita e l’altra delle ragazze ha presentato anche Kiwi, il nuovo tormentone musicale di Alfredo Mercurio, uno dei suoi personaggi comici più conosciuti e apprezzati dal pubblico.

La serata all’insegna della bellezza molisana si è divisa in 2 parti, una in cui sono state selezionate le ultime fasciate che avranno accesso alla finale nazionale e la seconda parte in cui tra tutte le finaliste è stata eletta la Venere Molise 2024.

Non sono mancati momenti di moda che hanno visto le concorrenti in passerella con abiti casual e da sera e molto apprezzati i momenti musicali con protagonisti i giovanissimi Vladimir Francesco Cascitelli e Martina D’Aloia, bravissimi nelle esibizioni da solisti, e capaci di emozionare il numeroso pubblico con un duetto sulle note di The Prayer nella versione originariamente interpretata da Andrea Bocelli e Celine Dion.

Ospite della serata anche la bellissima Sabrina Terrenzio di Pescara, eletta circa un mese fa Venere Abruzzo 2024. Il sindaco di Ururi e presidente di giuria Laura Greco e gli altri 6 giurati dopo aver valutato le uscite in elegante, le uscite in costume e la presentazione al microfono delle concorrenti hanno deciso che Venere Molise 2024 è la diciasettenne di Termoli Giorgia Milanese.

La nuova Venere Molise, le altre fasciate e la venere dello scorso anno Cristina Rosa, rappresenteranno il Molise nelle finali nazionali del concorso che si terranno in Calabria dal 12 al 15 settembre.

