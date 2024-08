E' Nausica Marasca Miss Molise 2024

CAMPOMARINO. La tappa termolese dello scorso 10 agosto, in piazza Monumento, a Termoli, ha portato fortuna alla 21enne di Campobasso Nausica Marasca, eletta ieri sera a Campomarino nuova Miss Molise 2024, scettro che le passa di mano da Martina Di Stefano.

Una serata supportata dall'amministrazione comunale di Campomarino e dall'Istituzione Cultura, in cui si è collegata in diretta anche la proprietaria del concorso di bellezze simbolo del Paese, Patrizia Mirigliani. Una parentesi davvero particolare, che ha emozionato il pubblico e le ragazze in gara. La Mirigliani ha ovviamente colto l'occasione per ribadire con fermezza il concetto di rispetto verso le donne e di avversione alle violenze di genere, dopo quanto accaduto ai danni di Martina Di Stefano, che ha ricevuto minacce di morte nei giorni scorsi. Durante la serata momenti musicali, tra cui l'esibizione del giovane cantautore termolese Dylan Carbone.

Nausica ama la comunicazione e il settore turistico, vorrebbe diventare conduttrice. Dietro di lei, al secondo posto si è classificata Maria Carolina Montariello, 19enne di Isernia. La serata è stata condotta dal collega Andrea Nasillo.